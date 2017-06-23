Ректор Европейского университета объявил о своей отставке

О своей досрочной отставке с 1 июля объявил ректор Европейского университета в Петербурге Олег Хархордин, сообщила пресс-служба вуза в пятницу, 23 июня.

Отмечается, что на собрании учредителей и попечительского совета университета, прошедшем 23 июня, решение ректора оспаривать не стали. Исполняющим обязанности главы университета станет Николай Вахтин, который был ректором этого учебного заведения с 2003 по 2009 год.

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Хархордин возглавлял вуз с 2009 года. Он продолжит консультировать учебное заведение по вопросам фандрайзинга (сбора средств).

В декабре 2016 года Рособрнадзор принял решение о приостановке лицензии Европейского университета. Надзорный орган по результатам жалобы депутата Госдумы Виталия Милонова выявил в работе вуза 120 недостатков, среди которых: отсутствие спортзала, стендов с пропагандой здорового образа жизни и профосмотров у некоторых педагогов.

Европейский университет учрежден в 1994-м. В настоящее время там обучается 200 студентов.