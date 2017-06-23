Актриса из «Игры престолов» стала представителем Wella Professionals

Британская актриса Софи Тернер стала глобальным амбассадором бренда Wella Professionals. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 23 июня.

«Для меня большая честь стать лицом Wella Professionals, легендарного бренда, воодушевляющего женщин, подобных мне, быть отважными в своем выборе», — сказала Тернер. «Работа с брендом является великолепной творческой коллаборацией, так как помогает воплотить моих экранных персонажей и позволяет выразить мое я в реальной жизни».

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Актриса примет участие в новой рекламной кампании бренда.«Она является исключительно талантливой актрисой, которая представляет поколение женщин, уделяющих большое внимание самовыражению с помощью премиального изысканного цвета волос», — прокомментировал представитель бренда.

Софи Тернер — британская актриса, известна по ролям Сансы Старк в сериала Игра престолов,а также по роли молодой Джейн Грей в «Людях Икс».