Наука и техника
 

«Человеческую рыбу» засняли на рекордной глубине

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Международная команда ученых и энтузиастов обнаружила в известняковой пещере одного из хорватских озер европейского протея (Proteus anguinus), обитающего на рекордной глубине 113 метров. Из-за розовато-бледного цвета кожи животное также называют «человеческой рыбой», а из-за небольших размеров — детским драконом. Снимки протея показало издание New Scientist.

Специалисты полагают, что протеи могут обитать на еще большей глубине, поскольку способны выдерживать высокие давления. Для наблюдения за Proteus anguinus ученые установили в местах их обитания инфракрасные камеры.

Животные могут откладывать яйца не чаще двух раз в десятилетие, а жить — до 100 лет. Протеи, которых чрезвычайно трудно содержать в неволе, из-за незаконной ловли считаются уязвимым видом.

Ранее та же команда ученых показала видео будней европейского протея. На представленном ролике было продемонстрировано развитие амфибий, помещенных в аквариум. На свет 22 животных появились четыре месяца назад (считая с момента публикации видео).

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