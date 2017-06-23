Забайкальская должница попыталась попасть в Китай по паспорту сестры-близнеца

Пограничники задержали жительницу Забайкальского края, которая пыталась въехать на территорию КНР по паспорту своей сестры-близнеца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого управления ФСБ.

Нарушительницу задержали в автомобильном пункте пропуска. Женщина предъявила сотруднику пограничного контроля загранпаспорт. «На первый взгляд на фотографии была та же женщина, что и перед кабиной паспортного контроля, но зоркий глаз контролера все же смог уловить еле различимые отличия. Профессиональное чутье подсказывало: документ, удостоверяющий личность, женщине не принадлежит», — отмечается в сообщении. Выяснилось, что документ был выдан ее сестре-близнецу, а сама женщина не могла покинуть территорию страны из-за долгов.

Нарушительницу задержали, она призналась, что планировала выехать в Китай на шоппинг и решила, что «поразительное сходство с сестрой» поможет ей выехать за пределы России. Теперь ей грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платны за период до 18 месяцев, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

«С начала года это уже второй случай, когда зоркий глаз сотрудника Евгении Батоевой помог задержать одного из пары близнецов, пытающегося проехать по не принадлежащему ему паспорт», — говорится в сообщении управления ФСБ. Отмечается, что женщина будет представлена к награде за проявленную бдительность.

По данным на май 2017 года, более 1,6 миллиона человек не имеют права выезжать из России из-за долгов. Такие данные привел 22 июня директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. Его слова приводит M24.ru.