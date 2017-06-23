Объяснено происхождение «горящих прерий» Солнца

Американским и норвежским ученым удалось объяснить формирование «горящих прерий» на Солнце, то есть спикул — тонких столбиков горящей плазмы в хромосфере светила. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science.

Материалы по теме Адское палево Древнее Солнце оказалось гигантской звездой

Ученые построили модель, учитывающую распределение альвеновских волн, которая с высокой точностью воспроизводит параметры и геометрию солнечных спикул. Полученные данные находятся в хорошем соответствии с наблюдением, что продемонстрировано на видео.

О существовании спикул стало известно в XX веке, в диаметре горячие столбики плазмы достигают нескольких сотен километров, а в длину — десятков тысяч километров. На Солнце одновременно существует порядка миллиона спикул, они покрывают около одного процента диска звезды.