Танк врезался в столб на репетиции парада в Минске

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В Минске танк врезался в фонарный столб и снес его, пострадавших нет, сообщает агентство Sputnik Беларусь.

Инцидент в белорусской столице произошел вечером в субботу, 24 июня, во время репетиции парада в честь Дня независимости республики, который пройдет 3 июля. Колонна военной техники следовала по проспекту Независимости. В районе станции метро «Московская» танк Т-72, двигавшийся на большой скорости, развернулся и сбил фонарный столб.

На сайте petitions.by начался сбор подписей за перенесение парадов с использованием тяжелой техники за пределы белорусской столицы. «Наше предложение в пределах Минска проводить парады только личным составом и легкой колесной техникой, тяжелой военной технике место на полигонах!» — отмечается в петиции. Обращение планируется направить в администрацию президента Белоруссии и министерство обороны страны.