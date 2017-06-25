Более 250 тысяч мусульман Москвы вместе помолились по случаю Ураза-байрама

Более 250 тысяч мусульман приняли участие в утренней молитве в Москве в честь праздника Ураза-байрам. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщается на сайте Росгвардии.

Совместная молитва и проповедь проходили в Исторической мечети на улице Малотатарской, Московской соборной мечети на проспекте Мира, Мемориальной мечети на Поклонной горе, мечети Ярдям в Отрадном и на дополнительных площадках.

По информации Росгвардии, правонарушений не зафиксировано. Общественный порядок во время мероприятия обеспечивали более трех тысяч военнослужащих.

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником, сообщает пресс-служба главы государства. «Самого искреннего уважения заслуживает деятельное участие мусульманских организаций в общественной, культурной жизни страны, в реализации востребованных благотворительных, образовательных, просветительских, патриотических инициатив», — подчеркнул глава государства.

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Премьер-министр Дмитрий Медведев также отметил, что мусульманская община многое делает для развития сотрудничества России с исламским миром. «Особого уважения заслуживают ее вклад в борьбу с проявлениями экстремизма и ксенофобии, усилия, направленные на поддержание мира и согласия в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране», — добавил глава кабмина.

Ураза-байрам («Праздник разговения») отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан. Традиция празднования ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда с 624 года. В этот день для духовного очищения верующим предписывается просить друг у друга прощения, читать Коран и раздавать обязательную милостыню — закят аль-фитр.