Мусульмане отпразднуют Ураза-байрам на двух площадках в Подольске

Празднование Ураза-байрама на территории подмосковного Подольска пройдет 26 июня на двух площадках, передает РИАМО со ссылкой на сообщение пресс-службы администрации округа во вторник, 20 июня.

«В Подольске определены две площадки для проведения мусульманского праздника Ураза-байрам, расположенные по адресам: улица Гайдара, дом 11а и Домодедовское шоссе, дом 35а», — говорится в сообщении.

Предполагается, что в мероприятии примут участие более семи тысяч человек. Намаз начнется в 6:00 утра по московскому времени.

Для подготовки и проведения предстоящего праздника был создан оперативный штаб под руководством замглавы администрации округа по вопросам социальных коммуникаций и информационной политике Ирины Бабаковой. Также туда вошли представители структурных подразделений администрации, члены Общественной палаты округа и местных религиозных организаций.

Ураза-байрам («Праздник разговения») отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан. Традиция празднования ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда с 624 года. В этот день для духовного очищения верующим предписывается просить друг у друга прощения, читать Коран и раздавать обязательную милостыню — закят аль-фитр.