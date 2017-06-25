Автомобиль наехал на празднующих Ураза-байрам в Ньюкасле

Шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля в британском Ньюкасле, сообщает полиция Нортамберленда в Twitter. Задержана подозреваемая, ее имя не называется, но уточняется, что женщине 42 года.

Версия теракта властями не рассматривается. Тем не менее, как отмечает Daily Mail, на месте находятся полицейский вертолет и вооруженные силовики.

Попавшие под машину пешеходы отмечали исламский праздник Ураза-байрам, знаменующий окончание Рамадана, передает BBC News.

Вечером 3 июня трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, после чего доехали до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате атак погибли, по последним данным, 8 человек, еще 48 пострадали.