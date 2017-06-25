Десятки британских террористов избежали депортации благодаря лазейке в законах

Лазейки в британских законах позволили более чем 40 иностранным террористам остаться на территории страны, избежав депортации. Об этом в субботу, 24 июня, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на неопубликованный доклад МВД Великобритании.

Газета пишет, что британское правительство столкнулось с «непреодолимыми проблемами» при попытке депортировать осужденных за терроризм иностранцев, что и привело к терактам на территории страны.

Издание указывает, что британскими законами о правах человека разрешено депортировать подозреваемых в терроризме только в том случае, если известно, что в своей стране против них не будут применены пытки. Такая система носит название «Депортация с гарантиями». Как отмечается, благодаря ей адвокаты подозреваемых смогли предотвратить отправку иностранцев, подозреваемых в терроризме, в их родные страны.

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Вечером 3 июня трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, после чего доехали до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате атак погибли, по последним данным, восемь человек, еще 48 пострадали.

22 мая в районе стадиона в Манчестере, где проходил концерт певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. Жертвами атаки стали 22 человека, около 120 пострадали. По предварительным данным, исполнитель теракт был связан с экстремистской группировкой «Аль-Каида» (запрещена в России).

22 марта в Лондоне уроженец юго-востока Англии Эдриан Рассел Аджао, сменивший имя на Халид Масуд, находясь за рулем автомобиля, направил его на пешеходов на Вестминстерском мосту, сбил несколько человек и доехал до здания парламента. Там машину остановил полицейский. Преступник зарезал его ножом, после чего был застрелен другим стражем порядка. Погибли пять человек.