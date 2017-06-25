Шестилетний ребенок застрелил четырехлетнюю сестру под Саратовом

Следственный комитет по Саратовской области возбудил уголовное дело по факту смерти четырехлетней девочки, которую, по предварительным данным, вечером в субботу, 24 июня, из ружья в ходе игры застрелил шестилетний брат. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК по региону.

«В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в частном домовладении, расположенном в городе Вольск, тела четырехлетней девочки с огнестрельным ранением. Предположительно, ее шестилетний брат нашел хранившееся дома ружьё из которого в ходе игры произвел выстрел, попав в сестру», — сказано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), которая предусматривает до двух лет лишения свободы.

