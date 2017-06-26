Полиция в Стамбуле задержала десятки участников гей-парада

Полиция задержала в Стамбуле 44 участника гей-парада, который прошел на площади Таксим 25 июня. Об этом сообщает Hürriyet Daily News. Марш за права представителей ЛГБТ-сообщества состоялся, несмотря на запрет со стороны городских властей. Как отмечает издание, в Стамбуле уже третий год подряд запрещают гей-парад под предлогом, что на его участников могут напасть ультраправые.

В отличие от большинства мусульманских стран, в Турции гомосексуалисты не преследуются по закону, однако многие граждане страны придерживаются гомофобных взглядов.

В этом году марш совпал по времени с одним из главных мусульманских праздников — Ураза-байрамом.

