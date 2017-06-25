Эрдоган упал в обморок во время праздничной молитвы в мечети

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потерял сознание во время молитвы в мечети в городе Аташехир под Стамбулом, сообщает в воскресенье, 25 июня, CNN Turk. К главе государства подбежали охранники, затем его унесли на носилках.

На место вызвали медиков. Репортеров к мечети не пускали. Позже Эрдоган пришел в себя и заявил журналистам, что чувствует себя хорошо, а ухудшение самочувствия связано с резким скачком сахара в крови.

В воскресенье мусульмане по всему миру отмечают окончание священного месяца Рамадан. В этом году он начался 26 мая. Это месяц поста, в течение которого мусульмане с рассвета до заката отказываются, в частности, от приема пищи и питья.

Турецкому лидеру 63 года. В 2012 году ему делали операцию на желудке.