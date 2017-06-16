Посла США вызвали в МИД Турции после выдачи ордеров на арест охранников Эрдогана

Американского посла в Турции Джона Басса вызвали в турецкий МИД, где ему сообщили о несогласии с выдачей Вашингтоном ордеров на арест охранников президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Турции.

Отмечается, что Басс был приглашен на встречу с заместителем министра иностранных дел Умитом Ялчином. До сведения посла было доведено, что решение о предъявлении обвинений сотрудникам охраны Эрдогана в связи с потасовкой у резиденции посла Турции в Вашингтоне «неправильное, необъективное и не имеет никаких правовых оснований».

В МИД Турции также добавили, что стычка с демонстрантами в американской столице произошла из-за «неспособности местных органов принять необходимые меры безопасности».

15 июня полиция США выдала ордер на арест охранников Эрдогана, которые в мае участвовали в драке с демонстрантами в Вашингтоне.

16 мая во время визита Эрдогана в Вашингтон у резиденции турецкого посла в США произошли столкновения. В потасовке приняли участие противники нынешних турецких властей и охранники президента.

В результате драки пострадали девять человек, при этом двое получили серьезные ранения.

Турецкая дипмиссия в США обвинила в произошедшем демонстрантов, связанных с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).