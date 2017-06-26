Полиция уточнила число погибших при крушении туристического судна в Колумбии

В пресс-службе полиции колумбийского департамента Антьокия сообщили о гибели пяти погибших в результате крушения прогулочного судна на водохранилище Пеноль. Соответствующая информация опубликована в Twitter ведомства.

По данным правоохранительных органов, в результате произошедшего пострадал 21 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.

В то же время местные СМИ, в том числе радиостанция BluRadio, сообщают о девяти жертвах.

Прогулочное судно со 150 туристами на борту затонуло 25 июня. Изначально сообщалось о гибели трех человек и 30 пропавших без вести. Выжившие утверждали, что лодка была перегружена, а у пассажиров не было спасательных жилетов.

— Mapache con Gafas 🕶 (@Mapachecongafas) 25 июня 2017, 20:59



