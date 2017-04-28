Турецкие СМИ опубликовали фотографии спасения экипажа тонущего «Лимана»

Фотографии спасения экипажа с борта тонущего разведывательного корабля «Лиман» выложил в своем микроблоге в Twitter турецкий новостной ресурс EHA News.

Из 78 членов экипажа затонувшего разведывательного корабля Черноморского флота «Лиман» 63 человека были спасены турецкой береговой охраной, а 15 — командой грузового судна, с которым столкнулся российский корабль.

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«Лиман» столкнулся с судном «Youzarsif-H» (под флагом Того), перевозившим скот из Румынии в Иорданию. В результате он получил пробоину в правом борту ниже ватерлинии и затонул в четверг, 27 апреля. Причиной происшествия СМИ называют сильный туман.

Средний разведывательный корабль (официально — «гидрографическое судно») проекта 861 «Лиман» построен в Гданьске в 1970 году. Полное водоизмещение корабля около 1,5 тысячи тонн, максимальная скорость хода 17 узлов. Оно было оснащено аппаратурой радиотехнической разведки и радиоразведки, а также гидроакустическим комплексом.