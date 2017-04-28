Власти Турции рассказали о спасении моряков с судна «Лиман»

Из 78 членов экипажа затонувшего исследовательского судна Черноморского флота России «Лиман» 63 человека были спасены турецкой береговой охраной, 15 — членами экипажа грузового судна Youzarsıf H, с которым столкнулся российский корабль. Об этом РИА Новости сообщили в управлении информации и печати аппарата премьер-министра Турции.

В пресс-службе дирекции береговой охраны сообщили, что состояние 78 спасенных человек удовлетворительное.

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По данным охраны, 81-метровое грузовое судно Youzarsif-H под флагом Того, перевозившее живой скот, столкнулось с российским разведывательным судном «Лиман» недалеко от входа в Босфор. Сразу после получения Стамбульской береговой охраной сигнала SOS в район столкновения были направлены спасательные судна-тягачи и скоростные катера.

«Лиман» затонул днем 27 апреля, получив после столкновения пробоину в правом борту ниже ватерлинии. Инцидент произошел в 11:53 мск. Причиной столкновения СМИ называют туман.

Средний разведывательный корабль (официально — «гидрографическое судно») проекта 861 «Лиман» был построен в польском Гданьске в 1970 году. Полное водоизмещение корабля около 1,5 тысячи тонн, максимальная скорость хода 17 узлов. Судно было оснащено аппаратурой радиотехнической разведки и радиоразведки, а также гидроакустическим комплексом.