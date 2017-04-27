Клинцевич усмотрел разгильдяйство в крушении разведывательного корабля «Лиман»

Крушение российского разведывательного корабля «Лиман» в Черном море, вероятнее всего, стало результатом несогласованности в действиях соответствующих служб, заявил первый замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает «Интерфакс».

«Я думаю, что здесь большое разгильдяйство, требующее серьезного разбирательства и наказания виновных», — сказал Клинцевич.

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Он также выразил надежду на то, что специально назначенная комиссия разберется в ситуации, после чего будет обнародована достоверная информация о причинах произошедшего.

Разведывательный корабль «Лиман» затонул днем 27 апреля, получив пробоину в правом борту ниже ватерлинии после столкновения с торговым судном-скотовозом Youzarsif H. Инцидент произошел в 40 километрах северо-западнее пролива Босфор в 11:53 мск. Причиной столкновения СМИ называют туман.

По данным Минобороны России, весь экипаж в числе 78 человек спасен и находится в безопасности на борту турецкого спасательного судна.

Средний разведывательный корабль (официально — «гидрографическое судно») проекта 861 «Лиман» построен в польском Гданьске в 1970 году. Полное водоизмещение около 1,5 тысячи тонн, максимальная скорость хода 17 узлов. Корабль несет аппаратуру радиотехнической разведки и радиоразведки, а также оснащен гидроакустическим комплексом.