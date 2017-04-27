Источник сообщил о возможной вине иностранного судна в аварии «Лимана»

Разведывательный корабль Черноморского флота (ЧФ) «Лиман» соблюдал все правила навигации, поэтому вина в его аварии может лежать на иностранном судне. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил «Интерфаксу» источник в штабе ЧФ.

Вместе с тем, как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, затонувший «Лиман» залегает на небольшой глубине. В связи с этим вероятность проведения успешной операции по его подъему очень велика, отметил собеседник агентства.

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Разведывательный корабль «Лиман» затонул ранее 27 апреля, получив пробоину в правом борту ниже ватерлинии после столкновения с торговым судном. Инцидент произошел в 40 километрах северо-западнее пролива Босфор.

Первоначально Минобороны России сообщило, что произошло столкновение с судном «Ашот-7». Впоследствии береговая охрана Турции уточнила, что это был скотовоз Youzarsif H, шедший из румынского порта Мидия в иорданскую Акабу.

Весь экипаж в числе 78 человек находится в безопасности на борту турецкого спасательного судна. В ближайшее время к месту происшествия подойдет находящееся в 1,5 милях российское судно «Улус-Стар». Оно доставит экипаж на базу Черноморского флота.

Средний разведывательный корабль (официально — «гидрографическое судно») проекта 861 «Лиман» построен в Гданьске (Польша) в 1970 году. Полное водоизмещение около 1,5 тысячи тонн, максимальная скорость хода 17 узлов. Корабль несет аппаратуру радиотехнической разведки и радиоразведки, а также оснащен гидроакустическим комплексом.