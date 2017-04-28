Экипаж судна «Лиман» вернут в Россию самолетом

Экипаж затонувшего в турецких водах исследовательского судна Черноморского флота «Лиман» доставят на родину самолетом военно-транспортной авиации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Как отмечается, такое решение принято в связи с затруднениями судоходства в проливе Босфор из-за неблагоприятных погодных условий.

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«В настоящее время все члены экипажа корабля находятся на борту самолета и в ближайшее время будут доставлены на базу Черноморского флота», — говорится в сообщении.

Корабль «Лиман» столкнулся с грузовым судном Youzarsif-H под флагом Того, перевозившим живой скот, и затонул в четверг, 27 апреля, получив после столкновения пробоину в правом борту ниже ватерлинии. Причиной столкновения СМИ называют туман.

Средний разведывательный корабль (официально — «гидрографическое судно») проекта 861 «Лиман» построен в Гданьске в 1970 году. Полное водоизмещение корабля около 1,5 тысячи тонн, максимальная скорость хода 17 узлов. Оно было оснащено аппаратурой радиотехнической разведки и радиоразведки, а также гидроакустическим комплексом.