Газета сообщила о планах бывшего президента Южной Кореи убить Ким Чен Ына

Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе и ее администрация планировали ликвидировать лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию японской газеты Asahi.

В качестве одного из способов уничтожения политика рассматривалась имитация несчастного случая: смертельное ДТП или крушение поезда. Кроме того, прорабатывался вариант поощрения госпереворота в Северной Корее.

По информации издания, Пак Кын Хе подписала документ в поддержку смены режима в КНДР в конце 2015 года. Согласно указу, разработкой операции по убийству Ким Чен Ына должна была заниматься национальная разведка. При этом Asahi отмечает, что попытки устранить северокорейского лидера не увенчались успехом, а нынешнее руководство Южной Кореи не рассматривает такой вариант развития событий.

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Пак Кын Хе была окончательно отрешена от власти в Южной Корее 10 марта и помещена в следственный изолятор временного содержания. Причиной стал коррупционный скандал, связанный с ее подругой и гадалкой Чхве Сун Силь. Следователи уверены, что глава государства была соучастницей получения взяток Чхве Сун Силь от руководства Samsung в обмен на поддержку бизнеса корпорации со стороны государства. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов).

Ситуация на Корейском полуострове является одной из самых напряженных тем международной политики. Этому, в частности, способствуют ядерные и ракетные испытания, проводимые КНДР.