Россия продала в Нигерию 12 истребителей семейства Су-30

Россия продала в Нигерию 12 истребителей типа Су-30. Об этом заявил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук, передает РИА Новости.

По его словам, две машины уже переданы, а оставшиеся 10 будут отгружены до конца 2018 года.

Самолеты семейства Су-30 в России выпускаются на двух предприятиях. Иркутский авиазавод (в составе НПК «Иркут») серийно производит истребители на основе базовой машины Су-30МКИ (Су-30МКМ, Су-30СМ). Машины этого типа поставлялись и поставляются в ВВС Индии, Алжира, Малайзии, России, Казахстана и Белоруссии.

Комсомольский-на-Амуре авиазавод (в составе холдинга «Сухой») имеет мощности для выпуска истребителей на базе Су-30МК2 (Су-30М2). Машины этого типа продавались ВВС Китая, Вьетнама, Индонезии, Венесуэлы, Уганды и России.

Истребитель Су-30 разрабатывался в конце 1980-х на базе учебно-боевой спарки Су-27УБ. По исходному замыслу это должна была быть двухместная машина управления для полков авиации ПВО, укомплектованных обычными Су-27П.

В начале 1990-х на этой платформе создали несколько вариантов многофункциональных истребителей, полностью переделав бортовое радиоэлектронное оборудование и придав машинам возможность применения управляемых авиационных средств поражения типа «воздух-поверхность». Версия Су-30МКИ/Су-30СМ, помимо этого, отличается иной конструкцией планера (имеется переднее горизонтальное оперение) и двигателями АЛ-31ФП с изменяемым вектором тяги.