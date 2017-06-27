Телеканал CNN опубликовал видео о повседневной жизни «столицы ИГ»

Американский телеканал CNN опубликовал видео повседневной жизни в сирийской Ракке, контролируемой боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Съемка велась скрытой камерой. Несмотря на осаду, в городе продолжают работать рынки и магазины, автомобили свободно передвигаются по улицам.

Ракка — захваченный боевиками ИГ город в Сирии, который провозглашен ими в качестве своей столицы. В боях на подступах к ней принимают участие курдские ополченцы и отряды сирийской вооруженной оппозиции. Освобождение города считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США.