Кэти Перри и семеро корейцев из бойз-бенда названы влиятельнейшими людьми в сети

В ежегодный список журнала Time «25 самых влиятельных людей в интернете» вошли десять музыкантов — Кэти Перри, Chance the Rapper, Рианна и семеро солистов южнокорейского бойз-бенда BTS.

Отмечается, что Перри стала первым человеком, набравшим более 100 миллионов подписчиков в Twitter. Коллектив BTS вошел в список в полном составе благодаря успешному продвижению своей музыки на различных интернет-платформах.

Певица Рианна отмечена за то, что в своих соцсетях активно общается с фанатами и отвечает ненавистникам. Хип-хоп-исполнитель Chance the Rapper также попал в список благодаря продвижению своей музыки — его альбом Coloring Book стал первой пластинкой, распространявшейся только через интернет-стриминг и вошедшей в чарты Billboard 200.

В список также вошла британская писательница Джоан Роулинг, автор серии книг о волшебнике Гарри Поттере.

13 июня русская редакция журнала Forbes Woman назвала Роулинг самой богатой писательницей в мире. 12 июня американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. Лидером стал американский рэпер Шон Комбc, известный под псевдонимом Дидди.