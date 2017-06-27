Снимавшийся в кино Porsche оценили в 16 миллионов долларов

Гоночный автомобиль Porsche 917, использовавшийся на съемках вышедшего в 1971 году фильма «Ле-Ман», будет выставлен на аукцион в середине августа. Об этом сообщает Motor Authority.

Торги в Монтерее, штат Калифорния, США, проводит американский дом Gooding & Company. Автомобиль также использовался как тестовая машина заводской команды Porsche на гонке «24 часа Ле-Мана» 1970 года. Экземпляр находился в частной коллекции автогонщика Йо Зифферта, но после его гибели в 1971 году считался утраченным. Машина была найдена в пригороде Парижа в 2001 году, после чего прошла полную реставрацию. У автомобиля сохранились оригинальная окраска кузова и шины.

Художественный фильм «Ле-Ман» режиссера Ли Кэтцина рассказывает о гонке «24 часа Ле-Мана». В картине роль водителя болида заводской команды Porsche сыграл Стив Маккуин; оценочная стоимость лота — 13-16 миллионов долларов.

В 2017 году заводская команда Porsche в 19-й раз одержала победу в общем зачете гонки «24 часа Ле-Мана».

Стив Маккуин (1930-1980) — американский актер, известный ролями в фильмах «Великолепная семерка», «Большой побег», «Буллит», «Афера Томаса Крауна», «Ад в поднебесье». Кроме актерской карьеры, профессионально занимался авто- и мотоспортом и был владельцем обширной коллекции редких автомобилей и мотоциклов.

Gooding & Company — американский аукционный дом, специализирующийся на продаже автомобилей и мотоциклов.

