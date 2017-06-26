Американцы снова признали Porsche 911 лучшим автомобилем в своем сегменте

Опубликованы результаты исследования качества Initial Quality Study, проводимого американским институтом рыночных исследований J.D. Power. Лучшим автомобилем в сегменте среднеразмерных премиальных спортивных автомобилей в шестой раз подряд назван Porsche 911. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщила пресс-служба марки.

Также высоко отмечены модель Macan, в третий раз подряд названная респондентами лучшей в категории «компактный премиальный автомобиль класса SUV», и завод фирмы в Лейпциге, на котором выпускаются модели Cayenne, Macan и Panamera, получивший награду Gold Award в рейтинге заводов Европы и Африки.

Фото: пресс-служба Porsche

«Качество — это квинтэссенция бренда Porsche. Мы не приемлем никаких компромиссов. На протяжении уже более пятидесяти лет мы непрерывно улучшаем и совершенствуем Porsche 911, чтобы постоянно предлагать своим клиентам максимально высокий уровень качества. Мы рады, что наш компактный спортивный вседорожник Macan также снова удостоился одобрения J.D. Power», — отметил председатель правления Porsche Оливер Блюме.

В рамках исследования Initial Quality Study представители J.D. Power опрашивают владельцев новых автомобилей один раз в год спустя 90 дней с момента передачи им автомобиля. В завершившемся 31-м по счету исследовании автовладельцам из США с февраля по май 2017 года были заданы вопросы, связанные с 233 критериями в различных категориях. В частности, владельцы оценивали такие характеристики, как «впечатления от вождения» или «двигатель и трансмиссия». Оценка производственных мощностей проводится на основании полученных результатов исследований.