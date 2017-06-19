Команда Porsche одержала 19-ю победу в Ле-Мане на гибридном болиде

Заводская команда Porsche в 19-й раз одержала победу в общем зачете гонки «24 часа Ле-Мана». Об этом редакции Ленты.ру сообщили представители пресс-службы марки.

Фото: пресс-служба Porsche

Победа стала для команды также и третьей подряд. Пилоты Эрл Бамбер (Новая Зеландия), Тимо Бернхард (Германия) и Брендо Хартли (Новая Зеландия) управляли гибридными болидами Porsche 919 Hybrid. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем мощностью около 500 лошадиных сил и электрическим мотором мощностью более 400 лошадиных сил, имеет привод на все колеса и развивает максимальную скорость в 320 километров в час. Победа была одержана несмотря на отказ переднего привода, который потребовал больше часа ремонтных работ.

«Одержав три победы подряд в Ле-Мане, Porsche удалось воплотить свою мечту в жизнь. И эта третья победа подряд была достигнута очень необычно. Я горд, что команда Porsche, несмотря на длительный ремонт, продолжала борьбу. Этим успехом мы обязаны сильной концепции E-Performance и инновационной гибридной технологии», — отметил член правления Porsche AG, отвечающий за исследования и разработки, Михаэль Штайнер.