Поляки превратили Porsche в бэтмобиль

Инженеры польского тюнинг-ателье Auto-Dynamics переоборудовали Porsche 911 Turbo S в машину, на которой мог бы ездить Бэтмен. Модель получила название «Темный рыцарь», как фильм Кристофера Нолана о супергерое. Об этом сообщает Highsnobiety.

Кузов автомобиля выполнен в матовом черном цвете, машина получила новый передний спойлер, боковые юбки и бампер. Также дизайнеры заменили руль на гоночную модель и добавили фирменные напольные коврики. Под капотом у «Темного рыцаря» — 700-сильный бензиновый двигатель с турбонаддувом.

Фото: Auto-Dynamics 1 /5

В начале июня Porsche представил ограниченную серию 911 Turbo S Exclusive Series. Машина получила 3,8-литровый бензиновый двигатель мощностью до 607 лошадиных сил. Капот и крыша автомобиля выполнены из карбона, кузов выкрашен в золотой цвет, а потолок обит алькантарой. Купе разгоняется до 100 километров за 2,9 секунды, максимальная скорость составляет 330 километров в час. По словам представителей компании, эта машина стала самой мощной модификацией 911 Turbo S. Цена машины в России — 17 миллионов рублей.