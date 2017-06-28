Фильм «28 панфиловцев» стал лауреатом кинофестиваля стран БРИКС

Российские кинематографисты Ким Дружинин и Андрей Шальопа получили награду второго кинофестиваля стран БРИКС за ленту «28 панфиловцев». Об этом сообщается на сайте Министерства культуры России в среду, 28 июня.

Фильм победил в номинации «Лучшая режиссура». Как рассказал член жюри фестиваля режиссер Сергей Мокрицкий, «картина очень полюбилась китайским зрителям».

Мероприятие проходило с 23 по 27 июня, на нем были представлены 30 кинолент из стран-членов БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики).

В декабре 2016 года Шальопа получил премию Российского военно-исторического общества «За верность исторической правде». Ему вручили статуэтку «Солдат истории».

Лента «28 панфиловцев» вышла на экраны 24 ноября 2016-го. В картине рассказывается о подвиге 28 бойцов 316-й стрелковой дивизии, которые гибнут в ноябре 1941 года, отбивая танковую атаку на Москву. В октябре художественный фильм посмотрели президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев.