Вышел трейлер фильма про отмечающих Рождество «плохих мамочек» с Милой Кунис

В сети появился трейлер рождественской комедии «Очень плохие мамочки 2» (A Bad Mom's Christmas). Ролик появился на YouTube-канале STX Entertainment в среду, 28 июня.

По сюжету, три главные героини решают отдохнуть от изматывающей подготовки к празднику и насладиться каникулами. В картине снялись Мила Кунис, Кристен Белл и Кэтрин Хан. Режиссерами выступили Джон Лукас и Скотт Мур.

Мировая премьера «Очень плохих мамочек 2» намечена на 2 ноября, на российских экранах лента появится 20 ноября.

Первая часть серии вышла в 2016 году и заработала в прокате 183 миллиона долларов.