В Кремле отреагировали на скандал с доской Сталину и увольнением Резника

В Кремле нет официальной позиции по поводу увольнения адвоката Генри Резника из Московской государственной юридической академии (МГЮА) имени Кутафина из-за установки в вузе мемориальной доски Иосифу Сталину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 28 июня.

«Президент неоднократно говорил, что это часть нашей истории, через которую прошла наша страна, и, безусловно, здесь история должна восприниматься максимально адекватно», — сказал официальный представитель Кремля.

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27 июня стало известно, что Генри Резник отказался от должности профессора МГЮА из-за появления там мемориальной доски генеральному секретарю ЦК КПСС. По словам Резника, советский лидер был «могильщиком права».

В пресс-центре вуза сообщили, что доска установлена в соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 года. В учебном заведении отметили, что документ не утратил юридической силы.

26 июня социологи «Левада-центра» опубликовали результаты опроса, согласно которому большинство россиян считают самой влиятельной фигурой в мировой истории Сталина. Второе место разделили президент России Владимир Путин и поэт Александр Пушкин.