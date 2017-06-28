Культура
 

Рэпер Кендрик Ламар показал драки чернокожих в клипе на песню Element

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Американский рэпер Кендрик Ламар выпустил клип на трек Element. Музыкальное видео опубликовано на YouTube-канале хип-хоп-исполнителя.

В ролике показаны массовые драки чернокожих, горящие дома и полицейские погони вперемежку с кадрами религиозных обрядов.

Песня Element вошла в последний альбом Ламара DAMN, релиз которого состоялся 14 апреля. Ранее рэпер опубликовал клип про «ассоциацию мертвых ниггеров» и выпустил музыкальное видео на композицию Humble, в котором предстал в образе Иисуса Христа.

Кендрик Ламар — 30-летний хип-хоп-исполнитель, обладатель семи премий «Грэмми». В его дискографии четыре студийных пластинки.

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