Рэпер Кендрик Ламар воссоздал «Тайную вечерю» в новом клипе

Американский рэпер Кендрик Ламар опубликовал на своем YouTube-канале клип на песню Humble. В музыкальном ролике он предстал в образе Иисуса Христа с фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

Композиция войдет в четвертый альбом музыканта, релиз которого намечен на 7 апреля. Название новой пластинки пока не раскрывается.

В октябре 2016 года участницы бразильского конкурса красоты «Мисс Бум-Бум» подверглись критике после того, как воссоздали сцену из «Тайной вечери» в бикини.

Российский художник Степан Мянник в сентябре 2016-го написал свою версию фрески, главными героями которой стали покемоны. По словам Мянника, так он выступил в поддержку блогера Руслана Соколовского, арестованного в Екатеринбурге по обвинению в оскорблении чувств верующих. Блогер опубликовал видеоролик, в котором показал, как ловит покемонов в игре Pokemon GO в Храме-на-Крови. Процесс по делу Соколовского на данный момент еще не закончился.

Кендрик Ламар — 29-летний американский хип-хоп-исполнитель, обладатель семи премий «Грэмми».