Французского генерала заподозрили в полетах на боевом самолете в личных целях

Министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли распорядилась начать предварительное расследование в отношении генерала Ришара Рибула, подозреваемого в использовании учебно-боевого самолета в личных целях. Об этом сообщает BFMTV.

Поводом для начала проверки стала публикация в еженедельнике Canard enchaîné. В ней утверждается, что офицер неоднократно использовал самолет типа Alphajet для полетов от места службы (Бордо) в Прованс, где находится его частное владение. С августа 2016 года таких перелетов было совершено как минимум десять.

При этом генерал не только использовал военную технику не по назначению, но также расходовал казенное топливо, за которое не платил. По итогам проверки офицеру может грозить дисциплинарное наказание.

Генерал Рибул является заместителем командующего ВВС Франции, и, по совместительству начальником учебного центра по подготовке летчиков в Бордо.

Alphajet — легкий реактивный самолет германо-французской разработки. Используется для подготовки пилотов. Стоит на вооружении ряда европейских, африканских и азиатских стран.