Прокурор запросил для генерала 12 лет по делу о выплате премий на 19 миллионов

Гособвинитель попросил приговорить к 12 годам заключения бывшего начальника главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу генерала Виталия Быкова, обвиняемого в растрате, служебном подлоге и покушении на мошенничество. Об этом в четверг, 22 июня, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Петербурга Дарья Лебедева.

По ее словам, в ходе прений прокурор также просил оштрафовать подсудимого на один миллион рублей и лишить специального звания генерал. Сообщникам Быкова, его четырем бывшим подчиненным, гособвинитель предложил назначить от 6,5 до 10 лет.

По версии следствия, обвиняемые после ликвидации главка в мае 2014 года изготовили задним числом приказы, на основании которых 32 бывшим руководителям подразделений были выплачены премии на 19,1 миллиона рублей. Кроме того, они направили в строительную компанию письмо с требованием исполнить обязательство по ранее заключенному с ведомством договору и оформить 21 квартиру в новостройках Санкт-Петербурга на сумму свыше 100 миллионов рублей на родственников или близких предполагаемых соучастников.

Все подсудимые заявили, что не признают свою вину.

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20 августа 2015 года СК сообщил об обысках в рамках расследования дела о хищении бюджетных средств бывшим руководством упраздненного главка МВД. «Деньги должны были быть возвращены казначейству, но вместо этого распределились между полицейскими. Приказ был подписан Виталием Быковым. Он воспользовался тем обстоятельством, что в министерстве отсутствовал приказ, устанавливающий максимально допустимый размер персональной премии», — заявляли в правоохранительных органах.

Тогда Быков заявил, что дело против него является результатом «шумихи в СМИ». «Я действительно подписывал указы о награждении, но если выплату оклада в троекратном размере назвать "золотым парашютом", то я не знаю», — сказал он.

В мае 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении главных управлений МВД по федеральным округам. Под действие данного указа не попадало только ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.