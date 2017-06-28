Американские подростки пошли на ограбление ради золотых зубов и машин для мам

В американском штате Флорида подростков обвиняют в краже Porsche Cayman и 200 тысяч долларов для приобретения золотых зубов, украшений и машин для родственников. Об этом пишет Daily Mail.

Издание отмечается, что расследование по делу длилось два месяца. При этом все шесть подозреваемых уже находились под стражей за другие преступления.

По информации шерифа округа Сент-Луси, 27 апреля подростки в возрасте от 14 до 16 лет из города Форт-Лодердейл угнали автомобиль Hyundai Santa Fe и отправились на остров Северный Хатчинсон примерно в двух часах езды. Там они обокрали дом Бретта Браунинга (Brett Browning): вынесли сейф, в котором находились более 200 тысяч долларов наличными, два пистолета, и угнали Porsche Cayman 2014 года. Мужчина вызвал полицию, когда вернулся домой и обнаружил пропажу имущества.

Преступников смогли установить лишь после того, как был найден Porsche Cayman. В нем оказались документы одного из грабителей.

Во время допроса подростки признались, что потратили украденные деньги на подарки родственникам. Так, один из них оплатил матери золотые зубы (11 тысяч долларов), золотую цепь (10 тысяч долларов), браслет (3,5 тысячи долларов) и автомобиль Dodge Challenger Hellcat (80 тысяч долларов) и приобрел брату Mercedes C300 (25 тысяч долларов). Несколько его соучастников также купили машины и различные украшения для своих мам. Еще один рассказал, что его долю у него украли.

На данный момент преступники находятся в тюрьме округа Сент-Луси.

Ранее в июне стало известно, что 71-летнего американца Лоуренса Джона Риппла (Lawrence John Ripple), который ограбил банк, чтобы попасть в тюрьму и не возвращаться домой к жене, приговорили к домашнему аресту.

