Число жертв пожара в лондонской многоэтажке выросло до 80 человек

Число погибших при пожаре в многоэтажном доме в Лондоне увеличилось до 80 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление полицейских.

По словам следователя Фионы Маккормак, для установления точного числа жертв этой трагедии понадобится несколько месяцев.

Она также сообщила, что в связи с проводимым расследованием правоохранительные органы изучают документацию около 60 фирм и компаний, которые принимали участие в недавнем ремонте этой высотки.

19 июня руководитель полиции британской столицы Стюарт Канди заявил, что не все жертвы будут идентифицированы, а их число, как ожидается, возрастет. «Если пожар стал результатом преступной халатности, я сделаю все, что в моих силах, чтобы привлечь к ответственности виновных», — пообещал Канди.

Причина возгорания остается неустановленной. Как сообщала «Русская служба Би-би-си», среди наиболее вероятных версий — дефект электропроводки, взрыв газа и возгорание холодильника в одной из квартир. Ряд экспертов считают, что последствия пожара могла усугубить внешняя облицовка здания, сделанная из горючих материалов.

Пожар в 24-этажном жилом доме в британской столице начался в ночь на 14 июня. Здание выгорело практически полностью. Большинство жильцов дома составляли выходцы из Африки и стран Ближнего Востока.