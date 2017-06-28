У заксобрания Арканзаса после двух лет споров поставили памятник 10 заповедям

Памятник Десяти заповедям воздвигли у здания законодательного собрания штата Арканзас (США) после двух лет споров. Об этом сообщает CNN.

Установка памятника была произведена в соответствии с законом штата «О памятнике Десяти заповедям». В нем говорится, что они — «важный компонент морального фундамента законов и правовой системы США и штата Арканзас».

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Мнения жителей разделились — кто-то приветствовал установку памятника, а кто-то увидел в ней разгул религиозной пропаганды. «Я ошеломлен, что они все-таки на это решились. Видеть, как избранные должностные лица строят религиозный памятник на земле нашего заксобрания просто отвратительно», — рассказал Ливуд Томас, член Общества вольнодумцев Арканзаса.

В 2005 году Верховный суд США постановил, что установка памятника Десяти заповедям на землях штатов не является нарушением Первой поправки к конституции, гарантирующей свободу совести и свободу вероисповедания.