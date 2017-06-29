В Москве выбрали лучшего бартендера России

Лучшим бартендером России в 2017 году в рамках программы Diageo Reserve World Class был признан Максим Гладышкевич из новосибирского бара Friends. Об этом говорится в пресс-релизе компании Diageo, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 29 июня.

Гладышкевич стал победителем российского этапа конкурса. Он получил право представлять страну на мировом финале мероприятия, который состоится в августе этого года в мексиканской столице Мехико.

В общей сложности в соревновании в Москве приняли участие 15 человек из разных регионов. Финал проходил в два этапа, 26-27 июня. В испытаниях бартендерам необходимо было продемонстрировать свои профессиональные навыки и умения.

Они должны были представить авторские подачи коктейлей, подобрать лучшие сочетания напитков для блюд японской кухни, а также удивить жюри инновационным подходом к рецептуре.

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Гладышкевич назвал свой успех результатом долгой и упорной подготовки. «Возможно, мой пример покажет другим участникам программы, что только труд и терпение могут привести к качественной и заслуженной победе», — подчеркнул он.

«Мне понадобилось три года участия, чтобы прийти к победе: в первый раз я ничего не понимал, что нужно делать, во второй наконец-то понял, но не доделал, ну а на третий приложил максимум усилий, используя опыт предыдущих неудач, чтобы победить», — вспоминает специалист.

Участников российского этапа Diageo Reserve World Class выбирали из более чем 400 бартендеров со всей России — от Калининграда до Владивостока. В течение года они посещали специальные мастер-классы от экспертов индустрии, а также соревновались за право выступить в финале. В итоге туда прошли 15 человек.

Конкурс Diageo Reserve World Class — это часть комплексной программы, призванной повысить культуру употребления алкогольных напитков и коктейлей в заведениях по всему миру.

Соревнование впервые состоялось в 2009 году. Его российский этап проходит на протяжении последних шести лет. В в 2016 году лучшим бартендером страны признали Виталия Екименко из Москвы.

Британская компания Diageo — крупнейший производитель спиртных напитков в мире.