Найден способ обнаружения дополнительных пространственных измерений

Немецкие ученые нашли способ экспериментально обнаружить существование дополнительных пространственных измерений. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, кратко о нем сообщает Институт гравитационной физики Общества Макса Планка (Германия).

Ученые обнаружили, что существование дополнительных пространственных измерений должно сказаться на распространении гравитационных волн, в частности, появлении отличного от основного возмущения на частоте выше тысячи герц. Специалисты отмечают, что принципиальной особенностью гравитации, по сравнению с остальными тремя известными фундаментальными силами природы, является ее действие сразу во всех пространственно-временных измерениях.

Наблюдение волн такой высокой частоты, как полагают эксперты, маловероятно из-за низкой чувствительности современных гравитационных обсерваторий, прежде всего LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory). С другой стороны, одновременное наблюдение возмущений несколькими обсерваториями, считают ученые, увеличивает такую вероятность. Например, новый гравитационный детектор Virgo должен заработать в 2018 году.

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Дополнительные пространственно-временные измерения являются неотъемлемой частью расширений Стандартной модели физики элементарных частиц и теории струн, в последней размерность пространства-времени является не постоянной, а динамической переменной. Считается, что линейные размеры дополнительных пространственных измерений пренебрежимо малы с наблюдаемыми тремя. Поиски новых измерений, в том числе на ускорителях элементарных частиц, пока не привели к успеху.

Впервые гравитационные волны были обнаружены обсерваторией LIGO 14 сентября 2015 года, к настоящему времени известно еще о двух регистрациях возмущений пространства-времени. Существование гравитационных волн предсказывается общей теорией относительности и еще раз подтверждает ее справедливость.