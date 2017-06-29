В Екатеринбурге у 11-летней девочки загорелся в руках смартфон

В Екатеринбурге 11-летняя девочка получила термический ожог из-за того, что у нее в руках загорелся смартфон. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Свердловской области.

Проводится доследственная проверка по факту получения телесных повреждений. Следователям предстоит установить все обстоятельства случившегося, характер полученных травм и степень тяжести причиненного вреда здоровью девочки.

Сотрудники правоохранительных органов допросят саму пострадавшую, ее родителей, а также представителей салона сотовой связи, где был куплен телефон. Модель устройства, а также название салона не уточняются.

В конце прошлого года компания Samsung получила более 700 сообщений о происшествиях, связанных с неисправной техникой. Зафиксировано девять случаев травм, в том числе перелом челюсти, а также воспламенения. После множественных случаев самовозгорания Samsung обратилась к партнерам с просьбой остановить продажи Galaxy Note 7. Позже корпорация полностью прекратила производство данных гаджетов.

На случаи взрыва смартфона в руках жаловались и владельцы iPhone 6 Plus и iPhone 7 Plus.