В России стартуют продажи новой модели IQOS с Bluetooth

С июля 2017 года в России стартуют продажи новой модели IQOS. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

Усовершенствования коснулись многих аспектов IQOS: от технических характеристик до внешнего вида. Одно из главных преимуществ новой модели ― скорость зарядки. Теперь держатель заряжается на 20 процентов быстрее быстрее ― всего за 4 минуты. Пульсирующий сигнал информирует о начале нагревания и ― примерно за 30 секунд ― об окончании сеанса использования. Световые индикаторы стали ярче и лучше видны даже при ярком солнечном свете.

Новинка оснащена Bluetooth-модулем, который связывает устройство со специальным приложением на смартфоне.

Фото: пресс-служба IQOS

«Наш инновационный бездымный продукт освободил своих пользователей и их окружение от сигаретного дыма, а сейчас он меняется сам. В основе новой модели IQOS 2.4PLUS лежат передовые технологические решения и современные дизайнерские разработки», — сказал президент аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России и Беларуси Бертран Бонвин.

IQOS ― инновационная система нагревания табака. Благодаря технологии HeatControl табак нагревается, но не горит.

В середине мая 2017 года компания открыла флагманский бутик в Санкт-Петербурге. Расположенный в торгово-развлекательном центре «Галерея» магазин представляет собой концептуальное пространство, занимающее два этажа.