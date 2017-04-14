IQOS показал эксклюзивную серию колпачков

Марка IQOS представила эксклюзивную коллекцию сменных колпачков для держателя. В нее вошли 13 моделей. Презентация новинок прошла в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 14 апреля.

Партнер бренда — визажист Сергей Наумов — разработал к запуску коллекции новое «бьюти-меню», концепцию весеннего макияжа. «С новинкой меняться легко, остановиться невозможно. Вдохновившись ее яркими сочными цветами, я придумал три мейк-ап образа, — пояснил визажист. — До конца этой недели в бутиках IQOS в «Атриуме» и «Афимолле» работает моя команда визажистов и можно примерить эти яркие образы».

В макияже Cocktail основной акцент в нем сделан на глаза, губы подчеркнуты яркой помадой с глянцевым эффектом, скулы —

скульптурирующими румянами. Макияж Nude базируется на кремовых оттенках и натуральной гамме цветов, а макияж Art предполагает контуринг, разноцветные тени для век и накладные ресницы. В «бьюти-меню» Сергей Наумов предлагает использовать средства основанного им косметического бреда Sergey Naumov.