IQOS откроет флагманский бутик в Санкт-Петербурге концертом «Ленинграда»

Бренд IQOS объявил об открытии в Санкт-Петербурге флагманского бутика. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 16 мая.

Расположенный в торгово-развлекательном центре «Галерея» бутик представляет собой концептуальное пространство, занимающее два этажа. Церемония открытия пройдет 23 мая, в честь начала работы бренд приглашает потребителей своей продукции в специальную зону на концерте группы «Ленинград», который состоится в Манеже Кадетского корпуса в День города, 27 мая. Концерту будут предшествовать DJ-сеты и выступление молодого пианиста-виртуоза Николы Мельникова. Во время основного шоу ожидаются два новых номера Сергея Шнурова, вдохновением при создании которых послужил бренд IQOS.

В апреле бренд IQOS представил эксклюзивную коллекцию сменных колпачков для держателя. В нее вошли 13 моделей. Одновременно визажист Сергей Наумов, являющийся партнером бренда, разработал к запуску коллекции новое «бьюти-меню», концепцию весеннего макияжа.