Американские пиццерии стали печь бикини из пиццы за 10 тысяч долларов

Американская сеть пиццерий Villa Italian Kitchen выставила на продажу «пицца-кини» — бикини, сделанные из пиццы. Об этом сообщает UPI.

Компания разработала съедобный купальник в сотрудничестве с нью-йоркским дизайнером Джесси Бирден (Jessie Bearden) . Его изготавливают по индивидуальным меркам из теста, моцареллы, томатного соуса и пепперони. Покупатели могут выбрать начинку по вкусу.

Стоимость бикини из пиццы составляет 10 тысяч долларов (около 590 тысяч рублей). Чтобы сделать заказ, необходимо связаться с Villa Italian Kitchen через Facebook. В стоимость входят консультация, снятие мерок, изготовление и примерка необычного купального костюма.

Поводом для создания «пицца-кини» стал приближающийся Национальный день бикини, который отмечают 5 июля. В этот день в 1946 году танцовщица Мишелин Бернардини продемонстрировала в Париже первый раздельный купальник.

Джесси Бирден известна серией портретов известных музыкантов, которые она делала из различных продуктов питания: кетчупа, горчицы, попкорна, соли, перца и мака. Сотрудничала с такими компаниями, как Honda, The Gap, McDonald’s и American Express.

В 2016 году сообщалось, что в Великобритании изготовили первое в мире свадебное платье, которое можно съесть.