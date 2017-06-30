Из жизни
 

Американские пиццерии стали печь бикини из пиццы за 10 тысяч долларов

Перейти в «Мою Ленту»

Американская сеть пиццерий Villa Italian Kitchen выставила на продажу «пицца-кини» — бикини, сделанные из пиццы. Об этом сообщает UPI.

Компания разработала съедобный купальник в сотрудничестве с нью-йоркским дизайнером Джесси Бирден (Jessie Bearden) . Его изготавливают по индивидуальным меркам из теста, моцареллы, томатного соуса и пепперони. Покупатели могут выбрать начинку по вкусу.

Стоимость бикини из пиццы составляет 10 тысяч долларов (около 590 тысяч рублей). Чтобы сделать заказ, необходимо связаться с Villa Italian Kitchen через Facebook. В стоимость входят консультация, снятие мерок, изготовление и примерка необычного купального костюма.

Поводом для создания «пицца-кини» стал приближающийся Национальный день бикини, который отмечают 5 июля. В этот день в 1946 году танцовщица Мишелин Бернардини продемонстрировала в Париже первый раздельный купальник.

Джесси Бирден известна серией портретов известных музыкантов, которые она делала из различных продуктов питания: кетчупа, горчицы, попкорна, соли, перца и мака. Сотрудничала с такими компаниями, как Honda, The Gap, McDonald’s и American Express.

В 2016 году сообщалось, что в Великобритании изготовили первое в мире свадебное платье, которое можно съесть.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Pizzeria unveils 'Pizza-Kini,' a $10,000 bikini made from real pizza
В Великобритании создали съедобное свадебное платье
В британских KFC появились съедобные стаканы для кофе
Бренд G-Shock создал «съедобные» часы
Последние новости
Миллер назвал максимальные объемы транзита газа через Украину после 2019 года
«Разбежавшиеся» по площади Революции биотуалеты насмешили соцсети
Очевидцы засняли на видео потоп в аэропорту Шереметьево  
Минобороны отчиталось о соблюдении перемирия в Сирии
Из-за купающегося рядом с детьми в Анапе крокодила начали проверку
СБУ задержала контролировавшего копателей янтаря вора в законе Папуна
Раскрыта причина экстремальных ливней по всей планете
Другие материалы рубрики
Из жизни00:05Сегодня

Они не худели к лету

Бодипозитив захватывает миллионную аудиторию через хештеги и полных моделей
18:0326 июня

Питбуль победил осла и кота и стал мэром

17:03Сегодня

Драка акул у берегов Флориды собрала толпу зевак

13:2526 июня

Приговоренный к смерти 90-летний японец умер в ожидании казни

Из жизни00:0727 июня

Подвинься, миллениал

Пессимистичные оптимисты: что мы знаем о поколении иксенниалов?
16:35Сегодня

Дочь Синди Кроуфорд опубликовала смелое селфи

14:42Сегодня

Американская пенсионерка попыталась уехать от полицейских на внедорожнике

11:4026 июня

Самой уродливой собакой мира признали мастифа из США

Из жизни00:2028 июня

Девушка с веслом

Как мужчина оказался первой женщиной-гондольером в Венеции
16:01Сегодня

Дикий слон погнался за бегуном

09:23Сегодня

Американец спас тонущего в реке олененка

17:5026 июня

Ворон на два месяца нарушил работу почтовой службы в Ванкувере

Россия
Есть такая профессия — долги выбивать
Спецкор «Ленты.ру» наблюдал за работой московских коллекторов
Думские партии согласовали вариант клятвы для новых граждан России
Из-за купающегося рядом с детьми в Анапе крокодила начали проверку
«Коммунисты России» предложили депутатам принимать законы с петлей на шее
Еще один мусорный полигон в Подмосковье приостановил работу
Более 4 тысяч человек остались без света в столичном регионе из-за непогоды
Уволившийся после жалобы Путину главврач из Мурманской области передумал уходить
Все материалы
Мир
Большой венесуэльский секрет
Несмотря на массовые протесты в стране, президент Мадуро остается у власти
Останки Карлоса КастаньоРоман с кокаином
В Колумбии ультраправые наркокартели невероятно жестоко расправляются с леваками
Часть изображения была размыта, чтобы не нарушать законодательство Российской ФедерацииДжихад с пеленок
Мир не знает, что делать с детьми, воспитанными «Исламским государством»
МИД России усомнился в объективности доклада ОЗХО по химатаке в Сирии
Израиль ответил воздушным ударом на случайный обстрел со стороны Сирии
Цена ошибки
Неправильно понятая депеша стала причиной начала Корейской войны
Дональд ТрампНесвобода вместо свободы
Что стоит за новым охлаждением отношений США и Кубы
Все материалы
Бывший СССР
Латвийский город Елгава (Митава), разрушенный немецкими захватчикамиОкруг Леттланд
Как Латвия жила под фашистской оккупацией
На Украине допустили полный запрет въезда россиян
Бывшего замглавы администрации Назарбаева осудили на пять лет
Украинцы отказались ездить в Россию по визам
В Киеве заявили о задержании потерявшихся российских пограничников с лодкой
Соратник Порошенко обвинил Авакова в подготовке госпереворота
В Киеве рассказали о неизбежной экологической катастрофе в Донбассе
Все материалы
Финансы
Великая газовая революция
Как энергетическая реформа Трампа ударит по позициям России
Объединение Резервного фонда и ФНБ объяснили нехваткой средств у государства
Украина увеличит импорт угля из России на 20 процентов
Белоруссия понадеялась на скорое получение кредита от России
Россиянам пообещали увеличить пенсию до 15 тысяч рублей
Большинство россиян захотели вернуться к плановой экономике
«Нефтяной шок» обошелся России в 965 долларов на человека
Все материалы
Бизнес
Как сговорились
ФАС концентрируется на рынке цифровых устройств
Миллер назвал максимальные объемы транзита газа через Украину после 2019 года
Граната под подушкой
Скандальные разоблачения производителей машин и автокомпонентов
Сеть Stockmann сохранит прежнюю вывеску
Лукашенко поддержал инициативу по отмене роуминга между Россией и Белоруссией
В «Роснефти» рассказали о ряде проектов по поставкам и производству СПГ
«Газпром» обжалует в суде Швеции решение арбитража по спору с «Нафтогазом»
Все материалы
Силовые структуры
Авианосец с тяжелой наследственностью
Как Королевский флот шел к «Королеве Елизавете»
Ребенок преткновения
Как закончилось расследование резонансного дела «дедовского младенца»
«Ни одной смерти на борту»
Как самолеты МЧС эвакуируют пострадавших
Названы возможные сроки появления перспективного атомного эсминца «Лидер»
СМИ узнали о полете самолета-разведчика США у российской базы в Сирии
Прокурор 4 июля запросит предельное наказание для убийц Немцова
Присяжные признали всех пятерых фигурантов виновными в убийстве Немцова
Все материалы
Наука и техника
Россия. Сочи. День памяти жертв геноцида армян в Османской империи прошел в армянском селе Альтмец (Нор Луйс) Лазаревского района города. Фото ИТАР-ТАСС/ Артур Лебедев По-братски
Раскрыто генетическое происхождение народов Южного Кавказа
На поверхности Венеры (в представлении художника)Русская планета
Объяснены аномальные результаты советской миссии к Венере
A Coptic Orthodox priest uses his iPhone before conducting a prayer for the relatives of the victims who died after Saturday's bomb attack, in a house in Alexandria January 3, 2011. The bomb killed 21 people outside a Coptic Orthodox Christian church early on New Year's Day and a security source said seven people have been held for questioning. REUTERS/Asmaa Waguih (EGYPT - Tags: RELIGION CIVIL UNREST IMAGES OF THE DAYТелефон Иисуса
Какими правдами и неправдами Apple заставила людей покупать iPhone
Ученые США предупредили об эпидемии вызывающих паралич мозговых червей
Раскрыта причина экстремальных ливней по всей планете
Заряжающиеся спиннеры загорелись в США
«Байконур» спасут от чумы
Все материалы
Спорт
Оскар ПисториусНе с руки
Как спортсмены с физическими ограничениями соревнуются со здоровыми атлетами
Георгий Олтаржевский: Мутко-миротворец
Усатый-полосатый, или Как смирить гордыню Станислава Саламовича
Клаудио БравоБраво, коллеги!
Клаудио Браво и другие герои серий пенальти
Букмекеры начали прием ставок на успехи новорожденных детей Роналду
Не игравший на КК-2017 Аршавин попал в список лучших игроков сборной России
Халка дисквалифицировали за поддержку партнера по команде
Фанатов призвали получать паспорт болельщика сразу после покупки билетов на КК
Все материалы
Культура
Рыбкам на корм
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Гиппопотама» до «Синей бездны»
«Украина — священная земля»
Певица Луна о музыкальной революции в Киеве и нежелании жить как Эми Уайнхаус
ДЖЕЙ-ЗИЯ вам больше не Антон
Артисты, которых не устраивало, как их зовут
В РПЦ разрешили молиться о запрете «Матильды»
В Екатеринбурге появятся граффити для незрячих
The Prodigy выпустили клип о Воронеже в стиле Smack My Bitch Up
Нарисованная фломастером «Битва» Цоя ушла с молотка за 250 тысяч рублей
Все материалы
Интернет и СМИ
Главные по закладочкам
«Это только начало»
Москву накрыла сильнейшая гроза и «ветхозаветный потоп»
Украинки разбились на машине в прямом эфире
«Инвитро» приостановила прием анализов из-за хакеров
Настырный сингапурец заставил KFC вернуть в страну любимую острую курицу
Порносайт создал идеальную секс-куклу на основе запросов пользователей сети
«Мы строили замки из стограммовых плиток гашиша»
Все материалы
Ценности
Диана Коркунова и Кристабель Крайт на вечеринке KilianПахнуть вкусно
Почему «гурманские» ароматы соблазняют даже сидящих на диете
Временные магазины Louis Vuitton x Supreme открылись по всему миру
Роуэн Аткинсон выставил на торги свой раритетный Land Rover с кожухом для собаки
G-Shock сделал с немецким модельером часы из нержавеющей стали
Китайская актриса сошьет сумки для бренда Bally
Christian Louboutin предложил женщинам обувь на «тракторной» подошве
Кеды Converse украсили героями мультфильмов
Все материалы
Путешествия
Алтай — Тува — Хакасия
Корреспондент «Ленты.ру» открывал Россию вместе с новым Land Rover Discovery
Как это будет по-фински?
Почему Финляндия — идеальное направление для поездки на выходные и в отпуск
Мощный ливень затопил часть Шереметьево
Спасение троих туристов из реки в Индии сняли на видео
Названы направления отдыха с самым дешевым жильем
Семья туристов в Таиланде пострадала из-за испугавшихся собаки слонов
Россияне впервые отправятся на круизном судне в Северную Корею
Все материалы
Из жизни
Они не худели к лету
Бодипозитив захватывает миллионную аудиторию через хештеги и полных моделей
Подвинься, миллениал
Пессимистичные оптимисты: что мы знаем о поколении иксенниалов?
Летнего позитива пост
Самые популярные снимки Instagram за июнь
Драка акул у берегов Флориды собрала толпу зевак
Американские пиццерии стали печь бикини из пиццы за 10 тысяч долларов
Дочь Синди Кроуфорд опубликовала смелое селфи
Американская пенсионерка попыталась уехать от полицейских на внедорожнике
Все материалы
Тест Mitsubishi Outlander с V6
Знакомимся с самым мощным и крутым «Аутлендером»
Самые крутые тачки из 1980-х
Американские машины, вслед которым оборачивались вообще все
Тест Lada Vesta против Hyundai Solaris
Главное автомобильное противостояние России
Самый странный Hyundai
Hyundai SLV: концепт-кар, который мог стать серийным, но не стал
Японцы превратили Suzuki Jimny в шестиколесный «Гелик»
Ford выбрал самую удобную и опасную обувь для вождения
Дизайнер придумал самый злобный Mercedes-Benz G-Class
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Добро пожаловать в рай
Жилье в Крыму: новую квартиру на полуострове можно купить за миллион рублей
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы