Стоимость российского аналога «Мистраля» составит 40 миллиардов рублей

Около 40 миллиардов рублей будет стоить строительство головного универсального десантного корабля (УДК) «Прибой». Об этом сообщил корреспонденту ТАСС начальник отделения перспективного строительства кораблей Крыловского государственного научного центра Владимир Пепеляев на Международном военно-морском салоне в Петербурге. Два УДК этого типа (их называют российскими аналогами «Мистраля») ВМФ планирует получить до 2025 года.

«Около года уйдет на эскиз, еще года полтора на техпроект, затем разработка рабоче-конструкторской документации и постройка», — пояснил Пепеляев, уточнив, что от начала проектирования до передачи вертолетоносца флоту «пройдет не менее пяти лет».

При этом он подчеркнул, что техзадание на постройку корабля еще не получено. «Если в ближайшее время будет принято решение на строительство корабля, то до конца года Крыловский центр совместно с Невским ПКБ смогут завершить работу над аванпроектом и бюро может начать проектирование УДК», — рассказал представитель научного центра.

В январе 2016 года начальник управления кораблестроения ВМФ РФ капитан 1 ранга Владимир Тряпичников заявлял, что Россия начнет строительство собственного универсального большого десантного корабля (вертолетоносца) не ранее 2018 года.

В июле того же года сообщалось, что ВМФ подготовил техническое задание на разработку универсального десантного корабля, аналогичного ранее заказанным во Франции вертолетоносцам типа «Мистраль».

Как передает агентство, макет «Прибоя» представлен на стенде Крыловского центра на военно-морском салоне. Водоизмещение корабля составит 23 тысячи тонн, длина — 200 метров,ширина — 34 метра. УДК сможет перевозить от 500 до 900 морских десантников, около 50 боевых машин пехоты и до 10 танков. На борту корабля смогут разместиться до 15 вертолетов различных классов, а также 6 десантных катеров и 6 штурмовых.