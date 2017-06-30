Два румына украли свыше 60 мобильных на концерте в Испании

Во время одного из концертов в Испании два гражданина Румынии украли 62 мобильных телефона. На совершение преступления им потребовалось два часа, передает Digi24.

Один из подозреваемых попытался уйти с концерта еще до его окончания, однако был остановлен полицией. Стражей порядка насторожило поведение молодого человека. В рюкзаке у него обнаружили 41 мобильный телефон.

Через несколько минут сотрудники органов правопорядка задержали другого румына, у которого при обыске нашли 21 телефон.

В настоящее время молодые люди находятся под стражей. Полицейские пытаются разыскать владельцев мобильных устройств, чтобы вернуть им украденные вещи.