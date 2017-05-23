Кольцо за три миллиона евро похитили у женщины с двумя детьми в Париже

Грабители ворвались в одну из элитных парижских квартир и похитили кольцо стоимостью три миллиона евро, сообщает во вторник, 23 мая, радиостанция France Bleu. Преступникам удалось скрыться, сейчас их ищет полиция.

Как поясняет радиостанция, дверь двум налетчикам открыл ребенок. Помимо него, в доме находились его мать и брат. Грабители, прятавшие лица за горнолыжными масками, применили к ним слезоточивый газ.

Отмечается, что, кроме кольца, неизвестные украли дорогие часы. Их точная стоимость не называется.

В начале апреля сообщалось, что на выставке-ярмарке Art Paris Art Fair во французской столице похитили шкатулку с драгоценностями общей стоимостью 200 тысяч евро. Месяцем ранее, как передавало РИА Новости, в Париже ограбили россиянина — у него отняли наручные часы Graham за 110 тысяч евро.