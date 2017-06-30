Китайская актриса сошьет сумки для бренда Bally

Китайская актриса Тиффани Тан (ее настоящее имя — Тан Ян) стала официальным представителем бренда Bally в Азиатско-Тихоокеанском регионе — одном из крупнейших рынков компании. Об этом сообщает WWD.

Кроме того, актриса начнет разрабатывать собственную линейку сумок. Особенности дизайна и технические детали пока не раскрываются. Представили компании обещали обнародовать их в течение года. «Мы надеемся, что сотрудничество с Тан Ян приблизит нас к более молодой китайской аудитории», — сказал представитель бренда.

Bally — швейцарский люксовый бренд, основанный предпринимателем Калом Францем Болли в 1851 году для производства обуви. С 1970-х годов марка также выпускает одежду и кожгалантерею.

Тан Ян — китайская актриса, которая работает под псевдонимом Тиффани Тан. Она известна по таким фильмам как «Охотники за головами», «Хроники призрачного племени», «Любовь за деньги», «Идеальная парочка» и других.