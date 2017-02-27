Bally «сдал» сумки в библиотеку

Швейцарский бренд люксовых товаров Bally представил новую коллекцию одежды, обуви и аксессуаров сезона осень-зима 2017. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» в понедельник, 27 февраля, сообщила пресс-служба марки.

Презентация состоялась в рамках Миланской недели женской моды и была проведена в помещении Национальной библиотеки Брайденсе в Милане. В коллекции — женские сумки и мужские рюкзаки. Женские модели линии Sommet отделаны клетчатым принтом, в то время как B Turn украшены значками, анималистическими принтами и кристаллами Swarowski. Женские рюкзаки изготовлены из клетчатого бархата, застежка выполнена в виде литеры «В». Отличительной чертой сумок коллекции является верхняя ручка с двойной молнией. Мужские рюкзаки украшены принтом Ballymania.

Также бренд представил новые коллекции одежды и обуви: двубортные пальто, вечерние блейзеры в стиле 1970-х, трапециевидные юбки и пальто, брюки-клеш, костюмы-двойки, береты, галстуки-бабочки, блузы с большим бантом на вороте, а также туфли-бабуши Janelle и кроссовки с принтом для женщин и классические кроссовки Heimberg и Ultra для мужчин.

Bally — швейцарский люксовый бренд, основанный предпринимателем Калом Францем Болли в 1851 году для производства обуви. С 1970-х годов марка также выпускает одежду и кожгалантерею.